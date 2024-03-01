В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — отметили в сообщении издания.

Факт взрыва подтвердило и украинское издание «Общественное». Издание отметило, что воздушная тревога при этом в регионе не объявлялась. Официальной информации о взрывах на данный момент нет.

Накануне в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Особый режим действовал на территории Харьковской и Днепропетровской областей. Кроме того, сирены включились в Николаевской и Кировоградской областях.

До этого в Киеве объявили воздушную тревогу.

Утром 28 февраля Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли несколько ударов по целям в городе Одессе. Предположительно, российские бойцы атаковали склад ракетно-артиллерийских вооружений на территории порта Южный.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.