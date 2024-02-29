В Саратове компания завысила число отловленных собак и получила 10 млн рублей

Жителей Саратовской области задержали по подозрению в мошенничестве при оказании услуг по обращению с бездомными животными. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с декабря 2022 по август 2023 года администрации районов Саратова заключили с фирмой одного из задержанных контракты на отлов, стерилизацию и вакцинацию собак.

Как полагают правоохранители, подозреваемые завышали количество отловленных и обработанных животных, чтобы получить больше бюджетных средств.

«В результате преступных действий фигурантов причинен материальный ущерб бюджету региона на сумму более 10 млн рублей», – сообщили в СК.

Всего задержаны три человека: директор фирмы и два отловщика. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

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