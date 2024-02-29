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В Астраханской области женщина оставила во дворе дома новорожденного ребенка

В Астраханской области во дворе дома нашли новорожденного ребенка

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Shutterstock

В Астраханской области нашли новорожденного мальчика, которого оставили без присмотра. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Ватажное. Младенца обнаружили во дворе одного из домов. Подробности произошедшего не уточняются.

«В настоящее время ребенок находится в областном перинатальном центре. Личность матери установлена», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку. Представители ведомства выяснят обстоятельства произошедшего и дадут оценку тому, как родители выполняли обязанности по воспитанию ребенка.

Ранее полиция организовала проверку целителя, который учил лечить детей тряской за ноги.

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