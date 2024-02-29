«Этническое национальное объединение» стало запрещенной организацией

Министерство юстиции России включило общественное объединение «Этническое национальное объединение» в перечень запрещенных организаций. Об этом говорится в соответствующем перечне на сайте ведомства.

«Общественное объединение «Этническое национальное объединение» (ЭНО, Э.Н.О.)», – говорится в реестре.

Отмечается, что организация включена в перечень по решению Центрального районного суда Хабаровска от 16 октября 2023 года.

12 февраля сообщалось, что гражданам иностранных государств и лицам без гражданства могут отказать во въезде в Россию, если они являются участниками зарубежной организации, признанной в России нежелательной.

9 февраля компания карикатуриста Сергея Елкина (признан в РФ иностранным агентом) была внесена в список иноагентов.

До этого Минюст РФ включил «Антивоенный комитет России» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее в Минюсте раскрыли число действующих в России иноагентов.