Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Этническое национальное объединение» стало запрещенной организацией

«Этническое национальное объединение» включили в список запрещенных организаций

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России включило общественное объединение «Этническое национальное объединение» в перечень запрещенных организаций. Об этом говорится в соответствующем перечне на сайте ведомства.

«Общественное объединение «Этническое национальное объединение» (ЭНО, Э.Н.О.)», – говорится в реестре.

Отмечается, что организация включена в перечень по решению Центрального районного суда Хабаровска от 16 октября 2023 года.

12 февраля сообщалось, что гражданам иностранных государств и лицам без гражданства могут отказать во въезде в Россию, если они являются участниками зарубежной организации, признанной в России нежелательной.

9 февраля компания карикатуриста Сергея Елкина (признан в РФ иностранным агентом) была внесена в список иноагентов.

До этого Минюст РФ включил «Антивоенный комитет России» в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее в Минюсте раскрыли число действующих в России иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами