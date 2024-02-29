Появилось фото с места уничтожения беспилотника в Крыму

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал фото с места уничтожения украинского беспилотника в небе над Крымом.

«Украинский беспилотник сбит над территорией Крыма — Минобороны», — говорится в публикации.

На снимке запечатлен дымный след в небе. Авторы канала объяснили, что фото прислали местные жители, на нем предположительно запечатлен момент уничтожения беспилотника.

29 февраля Минобороны России сообщило, что над Крымом сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел около 15:45 мск, БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войска РФ в будущем получат новые беспилотные летательные аппараты, управление которыми осуществляется с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Минобороны РФ запретило использовать агродроны на юге России.