Главред «Новой газеты» признан виновным в дискредитации ВС РФ

Главред «Новой газеты» Сергей Соколов оштрафован на 30 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации Вооруженных сил РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

«Главред «Новой газеты» Сергей Соколов признан виновным по административному делу о «дискредитации Вооруженных сил РФ». И оштрафован на 30 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Утром 29 февраля сообщалось, что главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра «Э» в отдел полиции для составления административного протокола по статье «О дискредитации ВС РФ». Протокол составляется по статье 20.3.3, часть 1. К материалам дела была приложена экспертиза радиочастотного центра касательно одной из публикаций «Новой газеты».

4 сентября стало известно, что главный редактор «Новый газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом) уходит с поста главного редактора на время разбирательства в суде по поводу его внесения Министерством юстиции Российской Федерации в реестр иностранных агентов. Его место занял заместитель Сергей Соколов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.