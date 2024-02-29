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Женщина благодаря мужу разбогатела на сотни тысяч долларов

Жительница США благодаря напоминанию мужа о лотерейном билете разбогатела

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Shutterstock

Жительница города Линвуд (штат Вашингтон, США) разбогатела благодаря напоминанию мужа о лотерейном билете. Об этом сообщает Washington's Lottery.

Американка купила лотерейный билет по пути домой с работы и забыла о нем. О покупке через несколько месяцев женщине напомнил муж. После этого она отправилась к торговому автомату, чтобы проверить, улыбнулась ли ей удача. После сканирования билета в автомате на экране высветилась просьба обратиться в офис компании. Вскоре американка узнала, что стала обладательницей выигрыша в размере 135 тыс. долларов (12,4 млн руб.). Полученные деньги женщина пустила на погашение кредитов.

Ранее победитель лотереи не забрал свой приз и лишился $36 млн.

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