В Липецкой области мужчина протащил двоих сотрудников ДПС за автомобилем

В Липецкой области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в насилии в отношении сотрудников ДПС. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, сотрудники МВД остановили пьяного водителя в селе Становое. Водитель решил не предъявлять документы и скрыться, но один из сотрудников успел схватить руль машины, а второй – ручку двери.

В результате россиянин протащил обоих около пяти метров. После этого он повернул в сторону, и сотрудники ДПС упали на дорогу. Мужчина скрылся с места, но в последствии его задержали.

Сам подсудимый вину признал, он может получить до пяти лет лишения свободы. На данный момент расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Новосибирске сотрудники ДПС остановили коллегу, который вез марихуану.