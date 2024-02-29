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В Палестине десятки людей погибли в давке за гумпомощью

ЦАХАЛ: десятки палестинцев погибли под колесами грузовиков с гумпомощью

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Fatima Shbair/AP

Десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Десятки людей погибли и были ранены в результате давки и наезда грузовиков», – говорится в сообщении.

Оборонное ведомство опубликовало кадры с беспилотника, на которых тысячи жителей сектора Газа сбегаются к грузовикам с гуманитарной помощью. При этом некоторые из автомобилей не прекращают движение, несмотря на то, что со всех сторон окружены людьми.

В ЦАХАЛ отметили, что Израиль продолжит оказывать помощь в доставке и координации гуманитарной помощи.

До этого в ООН заявили, что гуманитарные миссии не могут доставить помощь нуждающимся в секторе Газа, поскольку израильские протестующие перекрыли движение грузовиков.

В январе Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Ранее ХАМАС и Израиль договорились о доставках гумпомощи.

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