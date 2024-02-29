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Суд арестовал москвича, ударившего мужчину ножом на открытии мемориальной доски

В Москве арестовали мужчину, ударившего человека ножом в лицо

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Москве арестовали мужчину, который ударил человека ножом в лицо на открытии мемориальной доски. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд заключил обвиняемого в противоправных действиях мужчину под стражу. При этом была учтена позиция Пресненской межрайонной прокуратуры.

Отмечается, что мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Инцидент произошел 27 февраля на улице Малая Грузинская на открытии мемориальной доски герою Советского Союза, летчику-штурмовику Генриху Гофману. Мужчина подбежал к организатору, стоявшему рядом с нарядом полиции, и ударил его ножом в лицо, выкрикивая угрозы.

Ранее женщина ударила мужа ножом в спину, пока разговаривала с дочерью по телефону.

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