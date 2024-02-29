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Врачи рассказали, как проявляется психопатия

Психиатр Казанцев: психопата всегда можно распознать по его поведению

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Психопатия по-разному проявляется у разных полов – именно поэтому существовал миф о том, что у женщин она бывает намного реже. У слабого пола это состояние проявляется чаще в истеричности, рассказал психиатр Алексей Казанцев. В целом психопата всегда можно отличить по демонстративному поведению, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Психопатия относится к разряду расстройств личности и имеет очень много разновидностей. Однако физическим заболеванием она не считается: это так называемое пограничное состояние», — объяснил врач.

Психопаты отличаются тем, что они стремятся доминировать, не могут справиться с аффектом и любят привлекать внимание окружающих. С такими людьми сложно решать любые конфликты – они никого не слышат и стараются перевернуть все в свою сторону даже в случае неправоты, отметил Казанцев.

«В своем сознании, в своем понимании такие люди абсолютно правы», — подчеркнул он.

Психопаты агрессивны и «до безумия бесстрашны», добавил врач. Такие люди, помимо прочего, склонны к различного рода зависимостям.

Поведение психопатов корректируется с помощью препаратов и сеансов психотерапии. Но в целом это такая патология, которая остается с человеком навсегда, заключил врач.

Напомним, ученые обнаружили, что психопатия у женщин может встречаться чаще, чем считалось ранее. Оказалось, что ее просто труднее выявить из-за склонности к манипулятивности и развитой способности создавать о себе хорошее впечатление.

Ранее ученые нашли связь между длиной пальцев и психопатией.

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