«Отличная рекламная кампания»: пивовар из Екатеринбурга создал каток из 400 литров пива

Бизнесмен из Екатеринбурга создал каток из пенного напитка ради рекламы своей пивоварни. Об этом сообщает издание kp.ru.

Жители уральской столицы теперь могут покататься на коньках на необычном катке. Владелец местной пивоварни решил залить его пивом и потратил с этой целью 400 литров напитка.

«Нам захотелось привлечь к себе внимание местных любителей хмельного. Вот и придумали такую PR-акцию: зима на Урале длится пять месяцев, поэтому такой каток – отличная рекламная кампания», — считает соавтор проекта.

При этом локация объекта засекречена, а сам каток больше напоминает по размеру дворовой. Зато посередине площадки виден логотип пивоварни.

«Нынешний каток – эксперимент. Мы не знали, как жители Екатеринбурга оценят идею. В следующем году хотим привлечь другие пивоварни, чтобы объединиться и сделать фестиваль прямо на улице, с катком из пива», — рассказывают о планах в пивоварне.

Энтузиасты не скрывают, что им было жалко тратить такое количество собственной продукции. Тем не менее с 28 февраля созданный ими каток полностью готов для катания.

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