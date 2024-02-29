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Молодожены подали в суд на отель, в котором провели медовый месяц, из-за узкой кровати

Молодожены из Германии засудили пятизвездочный отель из-за узкой кровати

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Молодожены из Германии остались разочарованы медовым месяцем из-за «узкой кровати» в отеле. Об этом пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на решение суда.

Немецкие туристы забронировали номер с двухспальной кроватью на экзотическом курорте, а когда вернулись на родину, решили судиться с пятизвездочным отелем, который предоставил им только «французскую кровать».

Суд Ганновера признал, что кровать шириной 140 см не является двуспальной кроватью, и решил, что путешественники имеют право на возврат денег за испорченный отдых. Как уточняется, гостиница, не сумевшая обеспечить соответствующие ее рейтингу условия проживания, уже выплатила паре 15% от стоимости поездки.

Ранее молодоженов из Екатеринбурга не пустили в номер и выгнали из отеля после скандала.

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