Молодожены подали в суд на отель, в котором провели медовый месяц, из-за узкой кровати

Молодожены из Германии остались разочарованы медовым месяцем из-за «узкой кровати» в отеле. Об этом пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на решение суда.

Немецкие туристы забронировали номер с двухспальной кроватью на экзотическом курорте, а когда вернулись на родину, решили судиться с пятизвездочным отелем, который предоставил им только «французскую кровать».

Суд Ганновера признал, что кровать шириной 140 см не является двуспальной кроватью, и решил, что путешественники имеют право на возврат денег за испорченный отдых. Как уточняется, гостиница, не сумевшая обеспечить соответствующие ее рейтингу условия проживания, уже выплатила паре 15% от стоимости поездки.

Ранее молодоженов из Екатеринбурга не пустили в номер и выгнали из отеля после скандала.