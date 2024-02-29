Жительница Якутии рассказала, как участник СВО убил топором ее маму-учительницу

24 февраля в поселке Кутана Сунтарского улуса Якутии местный житель, вернувшийся из зоны военной операции, жестоко убил 34-летнего мужчину и 64-летнюю учительницу местной школы Валентину Федорову. Как рассказала «Газете.Ru» дочь погибшей женщины, накануне убийства мужчина ходил по поселку и жаловался, что его никто не «чествует как участника СВО». После этого он пошел к Федоровой, которая не пустила мужчину в дом и позвонила главе поселения — он вызвал участкового. По словам дочери погибшей, полицейский не стал арестовывать местного жителя и отвез его домой – через несколько часов мужчина вернулся в дом учительницы, избил ее и ударил топором по голове.

«24 февраля для нас останется черным днем календаря, в этот день трагически погибла наша мама. Знать, что она защищалась как могла, и никто не помог ей – это больно. То, что она защищалась доказывают гематомы у нее на животе и на ребрах, руки все в крови. После избиения он взял топор и ударил ее по голове. Нам не показали ее лицо, все закрыли. Очень тяжело и больно. Его задержали только по звонку мамы и то, увезли домой и все. Не задержали, и он обратно вернулся, чтобы отомстить за то, что она ночью сдала его полиции», — сказала она.

close 100% Предоставлено дочерью погибшей

Дочь погибшей учительницы отметила, что мужчина до этого был трижды судим. По ее словам, он вернулся из зоны СВО летом 2023 года, жил в девяти километрах от поселка Кутана. Она добавила, что до этого мужчина уже угрожал местным жителям – в поселке его все боятся.

«Он приехал летом в 2023 году, жил отдельно на участке в 9 км от поселка, присматривал за хозяйством и коровами предпринимателя. Ранее он некоторым угрожал, его боятся все: его отец, родственники, население и даже жители соседних деревень. Сейчас даже днем закрывают двери», — сказала она.

Как сообщили в региональном управлении СК, в ночь на 24 февраля года 35-летний мужчина в одном из частных домов поселка Кутана выпивал со своим знакомым, между ними возник конфликт. Во время ссоры мужчина взял металлический лом и проломил им голову знакомого. Тот умер. После этого мужчина отправился в дом Федоровой и нанес ей удары по голове топором. Кроме того, мужчина попытался поджечь дом и пытался скрыться в соседнем поселке. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

Дочь погибшей Федоровой рассказала изданию SakhaDay, что ее мать была учительницей начальных классов в местной школе. По ее словам, Федорова была победителем конкурса «Лучший учитель России» и очень любила свою работу.

Ранее во Владивостоке из зоны СВО вернулся убийца, приговоренный к 24 годам колонии за убийство и изнасилование местной жительницы.