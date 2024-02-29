В Германии раскрыли подробности о сети педофилов, которые десятилетиями усыновляли детей

В Германии отделы по делам молодежи десятилетиями передавали детей педофилам. Об этом пишет Bild со ссылкой на новое исследование Хильдесхаймского университета.

В 1970-х годах знаменитый сексолог Гельмут Кентлер подобрал на улице подростков-беспризорников и передал трем педофилам, несмотря на то, что знал об их уголовном прошлом. Впоследствии ученый опубликовал ряд книг, в которых утверждал, что секс между взрослыми и детьми не вреден, а даже полезен для развития последних. В этом ему удалось убедить и Берлинское управление по делам молодежи.

Таким образом сексолог стал пристраивать беспризорных детей, малолетних хулиганов и сирот к мужчинам-педофилам. Несовершеннолетние подвергались насилию со стороны приемных отцов на протяжении многих лет, но Кентлер так и не увидел проблемы в запущенном им процессе. Он собрал вокруг себя сторонников, создав целую сеть из педагогов, социальных работников, представителей университетов и протестантской церкви.

В 2020 году Университет Хильдесхайма впервые опубликовал доклад о преступлениях Кентлера, а недавно выяснилось, что созданная им сеть действовала не только в Берлине, но и в Люнебурге, Геттингене, Ганновере, Тюбингене и Хеппенхайме. Согласно новым данным, одним из ближайших соратников Кентлера был бывший директор школы, который надругался над более чем 200 детьми. Другим приближенным оказался профессор, жестоко обращавшийся со своими приемными детьми. По словам пострадавших, он заставлял их массировать ему ноги в ванне.

За преступления, о которых было известно многим социальным работникам, никто так и не понес наказания. Авторы исследования также утверждают, что сеть существует и по сей день.

Ранее в России предложили ввести пожизненное ограничение свободы для педофилов.