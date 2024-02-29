В Ингушетии ребенок едва не сгорел заживо, бросив горящую спичку в канистру с бензином

В городе Малгобек 13-летний школьник получил сильные ожоги, он бросил горящую спичку в канистру с бензином. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел в Малгобеке, 13-летний мальчик играл во дворе и бросил горящую спичку в канистру с горючим, бензин вспыхнул, школьник получил травмы. Ребенка госпитализировали, у него диагностированы ожоги лица, рук и тела.

После оказания первой помощи пострадавший переведен в детскую больницу Назрани. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

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