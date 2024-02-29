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Россиянин зверски покалечил 89-летнюю бабушку

В Ростове мужчину, жестоко избившего 89-летнюю бабушку, отпустили из полиции

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Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161/VK

В Ростове-на-Дону 89-летнюю жительницу доставили в Городскую больницу скорой медицинской помощи со сломанной челюстью, ребрами, многочисленными гематомами и разрывом внутренних органов. Об этом сообщает издание «161.ru».

По данным СМИ, увечья пожилой женщине нанес ее 44-летний внук.

«Мы видели, что за три дня он [внук] просто истязал ее. Вызывали полицию. Приедут, заберут и снова отпускают», — рассказала соседка пострадавшей женщины.

По ее словам, мужчина требовал от бабушки деньги.

Пострадавшую ростовчанку подключили к аппарату ИВЛ, врачи не дают оптимистичных прогнозов, учитывая возраст и состояние пациентки.

Соседи и волонтеры организовали сбор на необходимые вещи для пожилой женщины. Последние пришли в квартиру к бабушке, чтобы забрать ее документы и передать их больнице. Внук женщины заявил, что у него нет документов. Волонтеры вызвали в квартиру правоохранителей, те вновь забрали мужчину, а затем отпустили его.

Квартиранты дома утверждают, что внук пострадавшей ростовчанки ведет себя агрессивно: выпивает спиртное, бьет стекла и угрожает соседям.

Ранее ростовские власти выдали жильцам рухнувшего дома по 10 тыс. руб. и предложили взять ипотеку.

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