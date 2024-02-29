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Помилованный экс-участник СВО жестоко убил двоих человек и попытался поджечь дом

В Якутии экс-участника СВО подозревают в жестоком двойном убийстве

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Якутии помилованного экс-участника СВО подозревают в совершении жестокого двойного убийства. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 24 февраля в селе Кутана Сунтарского района. 35-летний россиянин пил с 34-летним знакомым в частном доме и после ссоры ударил того ломом по голове. От полученных травм знакомый экс-участника СВО скончался.

После этого мужчина отправился в частный дом 64-летней женщины, с которой у него были когда-то конфликты, и убил ее ударом топора по голове. Тогда злоумышленник попытался поджечь дом и скрыться, но его задержали. Возбуждено уголовное дело.

По данным SakhaDay, дочь убитой женщины рассказала, что подозреваемый ранее был судим три раза. Последний раз в 2020 году его приговорили к 9,5 годам лишения свободы за жестокое убийство. В 2023 году он отправился на службу, а затем вернулся в родное село.

Ранее помилованного экс-бойца СВО по фамилии Миллиардер задержали с оптовой партией мефедрона.

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