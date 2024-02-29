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Ядовитую змею нашли среди вешалок в детском саду

UPI: в Австралии ядовитую змею нашли в детском саду среди вешалок

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В Австралии ядовитая змея заползла в детский сад и попыталась спрятаться в шкафу среди вешалок, пишет издание UPI.

После того, как змею нашли сотрудники детского сада, они вызвали на помощь Тима Хадсона — ловца рептилий со стажем. По словам мужчины, змея была очень ядовита и представляла угрозу для всех людей, находящихся в здании.

«Это было какое-то безумие, а еще у змеи были слишком маленькие глаза», — прокомментировал специалист.

По словам Хадсона, до этого он не встречался с таким видом рептилий. Позже Тим добавил, что в детский сад пробралась восточная мелкоглазая змея. Как правило, данный тип редко атакует первым, а яд, который выпускает змея, разрушает мышечную ткань, вызывая отключение основных органов.

Ранее ученые создали универсальный антидот от ядов черной мамбы и королевской кобры.

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