Россиянам объяснили, как правильно выбирать онлайн‑курсы

Россияне, которые хотят записаться на онлайн-курсы, должны внимательно ознакомиться с его описанием на сайте, чтобы не стать жертвами мошенников. Об этом в День цифрового обучения РИАМО рассказал и.о. директора Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы ДТСЗН Игорь Тимофеев.

Так, в обучении должен быть блок с практическими заданиями, а также поддержка тьютора, адаптация курса под различные цифровые платформы, считает эксперт. Помимо этого, он советует оценить, какие знания и навыки можно приобрести в процессе обучения.

«Обучение – в первую очередь развитие, поэтому если практические задания или тесты выбранного онлайн-курса элементарно простые, стоит задуматься о качестве образовательного материала. Приветствуются новые форматы подачи информации, например, геймификация», – отметил Тимофеев.

Исследование Онлайн-школы №1, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что одна из самых распространенных причин, по которой родители переводят детей на онлайн-образование — низкое качество образования в обычных школах.

Ранее сообщалось, что в России могут предоставить 50%-ную скидку на оплату обучения детям из многодетных семей.