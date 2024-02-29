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Всемирный фестиваль молодежи будет углеродно-нейтральным

Сохранение окружающей среды назвали одним из главных условий благополучия страны

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Пресс-служба Всемирного фестиваля молодежи

Росмолодежь и нефтегазохимическая компания «Сибур» договорились о передаче Всемирному фестивалю молодежи сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа, сообщает пресс-служба фестиваля.

В организации фестиваля применяются современные решения для снижения воздействия на экологию, такие как эффективное энергопотребление, использование электрокаров и другие.

«Сохранение окружающей среды – одно из важнейших условий для благополучия страны. Наше партнерство с «Сибуром» в рамках Международного фестиваля молодежи позволит соблюсти баланс между обеспечением комфортных условий для участников и минимизацией воздействия события на природу», — отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Также благодаря «Сибуру» каждый участник фестиваля сможет рассчитать и компенсировать свой персональный углеродный след, который накопится с начала 2024 года.

«В рамках ВФМ «Сибур» стремится поделиться с участниками своими практиками в области устойчивого развития, создать условия для продуктивной дискуссии и, как следствие, равноценного обмена идеями и смыслами», — рассказал член правления – управляющий директор «Сибура» Алексей Козлов.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта. Всего в фестивале планируют принять участие 20 тыс. молодых лидеров из разных сфер жизни.

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