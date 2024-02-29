ВТБ Недвижимость заключил сделку по продаже участка под строительство нового кластера

ВТБ Недвижимость и группа «Самолет» построят возле особой экономической зоны «Максимиха» кластер из жилых домов для 18 тыс. жителей, сообщает пресс-служба банка.

На территории в 668 га планируется строительство не только жилых домов, но и инфраструктуры (детский сад, школа, поликлиника, досуговый центр и многое другое).

«Современный жилой кластер станет одним из этапов по развитию инфраструктуры в непосредственной близости к особой экономической зоне «Максимиха», — отметила генеральный директор ВТБ Недвижимость Юлия Батарова.

Она добавила, что экономическая зона привлекает резидентов из различных отраслей, что поможет создать рабочие места для жителей.

«Проект Самолета в «Максимихе» – один из лучших примеров реализации концепции банка ВТБ по развитию особой экономической зоны, потому это проект с современным подходом к комплексному освоению территории в виде создания качественной среды для жизни и высокотехнологичных рабочих мест в одной локации», — рассказал управляющий директор ГК «Самолет» Иван Виноградов.

Он отметил, что проект «горизонтального города» пользуется все большей популярностью у представителей удаленных профессий.

Напомним, особая экономическая зона «Максимиха», развитием которой занимается ВТБ Недвижимость, расположена на территории Домодедовского городского округа в Московской области. «Максимиха» находится на пересечении Большого кольца Московской железной дороги и федеральной трассы М-4 «Дон».