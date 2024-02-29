Российские хирурги удалили женщине «хвост», который мешал одеваться и угрожал жизни

Врачи городской клинической больницы №1 в Москве спасли пациентку с редкой патологией, у женщины вырос «хвост». Об этом сообщает «АГН Москва».

В медицинское учреждение обратилась жительница Ульяновска, пациентка рассказала, что на одной из ягодиц у нее появился жировик. Женщина долго не обращала на проблему внимания, пока новообразование не разрослось до таких размеров, что ей стало сложно надевать брюки.

«У нее было выявлено многокамерное кистозное образование, исходящее из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Образовавшееся грыжевое выпячивание мы про себя условно назвали «хвостом», — рассказал ведущий специалист больницы, член-корреспондент РАН Александр Сажин.

Врачи приняли решение проводить хирургическое вмешательство в несколько этапов, сначала хирурги удалили кисту и часть прямой кишки, затем пришлось удалять матку из-за обнаруженной миомы. Операции прошли успешно, россиянка выписана на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи девять часов оперировали пациентку с редкой патологией сердца.