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Неизвестные устроили драку и облили краской людей на крейсере «Аврора» в Петербурге

В Петербурге неизвестные облили людей краской на крейсере «Аврора»

В Петербурге неизвестные устроили драку и облили людей краской на крейсере «Аврора». Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля. На набережной возле музея произошла драка, в ходе которой неизвестные облили людей красной краской и скрылись. Предварительно, перед произошедшим потерпевшие предлагали прохожим фотографироваться с голубями.

На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии, которые по приметам задержали одного из подозреваемых. Его доставили в отдел полиции. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге задержали двух пьяных мужчин, которые стреляли из автомата из окна квартиры. О стрельбе в правоохранительные органы сообщили очевидцы.

Ранее в Челябинской области двое избили мужчину около кафе и скрылись.

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