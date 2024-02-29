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Врач рассказала, от каких продуктов важно отказаться пожилым людям

Врач Михалева: пожилым стоит отказаться от мясной гастрономии

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Shutterstock

Людям в пожилом возрасте стоит отказаться от мясной гастрономии, потому что она может спровоцировать рак кишечника. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Помимо этого, такая продукция может привести к развитию рака желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. В ней также содержится большое количество жира, холестерина и соли, которые приводят к развитию ожирения, диабета и артериальной гипертензии. Врач рекомендует также ограничить потребление молочных продуктов высокой жирности, в том числе сыра, которые также могут повысить риск развития гипертонии, атеросклероза и снизить функцию почек.

«Белый хлеб, булочки, выпечка – это очень калорийные продукты, содержащие простые углеводы. Если их не ограничивать в питании пожилых, то это приводит к развитию ожирения и сахарного диабета 2 типа», — продолжила Михалева.

Помимо этого, она советует ограничить потребление сладких продуктов и солений.

Врач-эндокринолог поликлиники №2 Ногинской больницы Анастасия Силаева до этого говорила, что у пожилых людей повышается риск возникновения сахарного диабета.

Ранее стало известно, о чем говорит снижение скорости речи в пожилом возрасте.

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