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Названы признаки, которые сигнализируют об острой сердечной недостаточности

Врач Фомичева: застой может сигнализировать об острой сердечной недостаточности

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Shutterstock

Наличие признаков застоя и гипоперфузии (снижение кровоснабжения органов) могут говорить о развитии острой сердечной недостаточности. Об этом РИАМО рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева.

Она уточнила, что такое состояние угрожает жизни, поэтому при появлении подобных признаков важно сразу же обратиться к врачу. При этом типичные признаки будут различаться в зависимости от того, по какому кругу кровообращения возник застой, уточнила врач. Так, в случае застоя по большому кругу кровообращения речь идет о правожелудочковой недостаточности.

«К признакам правожелудочковой недостаточности относятся набухание яремных вен шеи, увеличение печени (заметное визуально) и болезненность в правом подреберье, двусторонние периферические отеки, цианоз (посинение кожи), асцит (скопление жидкости в брюшной полости)», — предупредила Фомичева.

Если застрой произошел по малому кругу кровообращения, можно заподозрить левожелудочковую недостаточность. Ее симптомы — приступообразный кашель, ортопноэ, пароксизмальная одышка ночью, влажные хрипы в легких.

Ученые из университета Хоккайдо в Японии до этого обнаружили, что стимуляция активности митохондрий, особых «энергетических станций» клеток, повышает эффективность терапии сердечной недостаточности.

Ранее ученые выяснили, как защититься от сердечной недостаточности с помощью ходьбы.

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