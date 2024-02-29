Подростки, попадавшиеся на краже и грабеже, вынесли пожертвования из храма в Ленобласти

В Ленинградской области задержаны подростки, которые похитили из храма пожертвования прихожан. Об этом 29 февраля сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился 52-летний настоятель церкви Воскресения Христова в деревне Торошковичи. По его словам, ночью неизвестные проникли в церковь, разбив стекло. Злоумышленники забрали с собой две кружки, в которых находились 30 тыс. рублей, которые пожертвовали прихожане.

В тот же день оперативники задержали двух молодых людей в возрасте 16 и 17 лет. Оба подозреваемых живут в Торошковичах и давно известны местным органам опеки. Старший украл барсетку со 130 тыс. рублей, а его младший товарищ в начале февраля совершил грабеж на проспекте Кирова в Луге и завладел чужим телефоном. В отношении несовершеннолетних возбуждено новое уголовное дело, ближайшие два дня они проведут за решеткой.

Ранее подростки обокрали два деревенских дома во время летних каникул и спрятали награбленное у бабушки.