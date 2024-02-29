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Врачи назвали единственный безопасный для ЖКТ алкогольный напиток

Врач-диетолог Королева: почти все спиртные напитки вредят ЖКТ, но есть исключение

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Спиртные напитки пшеничного или виноградного происхождения нельзя пить людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Они противопоказаны при дисбиозе кишечника и связанных с этим проблемами – псориазом, ревматоидном артрите и прочих. Относительно безопасным для ЖКТ является только один алкогольный напиток – текила, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Спиртные напитки пшеничного и виноградного происхождения – такие как вино или пиво – вызывают брожение и нарушают микробиом организма, усугубляя имеющиеся проблемы с ЖКТ. Регулярное употребление спиртного может привести к формированию непереносимости компонентов из их состава, что проявляется в виде аллергических реакций.

Не оказывает сильного негативного воздействия на микробиому кишечника и ЖКТ текила, отметила диетолог.

«Текила – это агава, мы с ней не встречались. Это не глютен, это не пшеница. Это уже другой продукт, который нашим организмом еще не сильно отторгается. Текилу организм пока еще принимает, как показывает опыт и практика», — пояснила она.

Однако текила, как и другие спиртные напитки, грозит интоксикацией и алкогольным отравлением, поэтому злоупотреблять ею тоже нельзя, подчеркнула Королева.

Напомним, ученые выяснили, что выпитое на ночь спиртное снижает когнитивные функции мозга, а также приводит к ощущению усталости на следующий день.

Ранее россиянам объяснили, как употребление спиртного влияет на фигуру.

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