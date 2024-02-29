Полицейский выстрелил по машине нарушителя, которая двигалась в его сторону

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы задержать правонарушителя. Об этом сообщает полиция региона.

В селе Партизанское полицейские заметили автомобиль Lada и потребовали его остановки. Однако водитель проигнорировал это требование и продолжил движение. Тогда сотрудники МВД обогнали машину нарушителя и перегородили ему дорогу. В этот момент автомобилист направил свое транспортное средство на одного из инспекторов. Тот произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по кузову автомобиля.

42-летнего водителя заковали в наручники и доставили в отдел внутренних дел. Медосвидетельствование показало, что он находится в состоянии умеренного алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что в начале месяца в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде. На него вновь завели дело по той же статье, а также составили несколько административных материалов, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и вождение без прав.

Ранее скрывающиеся с места преступления грабители врезались в три патрульные машины.