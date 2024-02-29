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Давшего интервью Гордеевой врача-педиатра Бутрия арестовали

Давшего интервью иноагенту Гордеевой педиатра Бутрия арестовали на 10 суток

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Кадр из видео/Скажи Гордеевой/YouTube

Хамовнический районный суд Москвы назначил Сергею Бутрию, педиатру и автору блога «Заметки детского врача», 10 суток ареста. Это следует из материалов базы московских судов.

Причиной этого стало интервью врача журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

22 февраля Хамовнический суд Москвы вынес решение о наложении ареста на врача на 10 дней по административному делу, связанному с подстрекательством к ненависти и вражде. 28 февраля апелляция адвоката педиатра была отклонена судом.

Интервью, опубликованное на YouTube 7 марта 2023 года, проверила прокуратура и выявила действия, направленные на разжигание ненависти и вражды, а также унижение чести и достоинства определенной группы людей, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

Сергей Бутрий, помимо работы в медицине, ведет блог под названием «Заметки детского врача», на который подписаны почти 230 тысяч человек в социальной сети «ВКонтакте» и 113 тысяч в Telegram.

Также 28 февраля журналистка объявила о временной остановке проекта «Скажи Гордеевой» из-за запрета на рекламу для иностранных агентов. Недавно Государственная дума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных платформах иностранных агентов, а также рекламы таких платформ.

Ранее стало известно, сколько потеряет Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) после запрета на рекламу иноагентов.

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