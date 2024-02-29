Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

С 1990 года количество людей с ожирением удвоилось

С 1990 г количество людей с ожирением удвоилось, их стало 1 млрд человек

close
100%
Freepik.com

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года число людей, страдающих ожирением, увеличилось более чем вдвое среди взрослых и в четыре раза среди детей и подростков. Этим недугом страдает более миллиарда человек по всему миру.

Новое исследование, опубликованное в Lancet, отмечает, что к 2022 году более миллиарда человек на планете столкнулись с проблемой ожирения. По данным исследования, с 1990 года уровень ожирения среди взрослых увеличился более чем вдвое, а среди детей и подростков в возрасте от пяти до 19 лет — в четыре раза. Также отмечается, что к 2022 году 43% взрослых имели избыточный вес.

Исследование указывает на то, что странами с самыми высокими показателями недостаточного веса и ожирения в 2022 году стали островные государства Тихого океана и Карибского бассейна, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса подчеркивается необходимость профилактики и лечения ожирения как в раннем детском возрасте, так и у взрослых через диету, физическую активность и соответствующий уход. Для достижения глобальных целей по борьбе с ожирением требуется совместная работа правительств, сообществ, а также поддержка научно обоснованных политик ВОЗ и национальных органов здравоохранения. Отмечается, что важным является также участие частного сектора, который должен нести ответственность за воздействие своей продукции на здоровье общества.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

Все новости на тему:
Здоровье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами