Российские компании стали активнее использовать Telegram

Telegram превратился в ведущий канал коммуникаций для многих отечественных компаний. Обращаться в компании через Telegram россияне стали в два раза чаще. По данным платформы Calltouch, за 2023 год число обращений пользователей через Telegram выросло на 197% по России, а в Москве — на 265%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При этом рост числа россиян, которые узнают у компаний о недвижимости через мессенджер, составил 374% в декабре прошлого года. В интернет-магазины стали обращаться на 118% больше, а узнавать о медицинских услугах — на 88%.

Есть и антирекорды: в автомобильные компании в прошлом году обращались на 87% реже. Охваты политических и новостных каналов с начала 2022 года резко выросли, а крупнейшие российские СМИ попали в список наиболее цитируемых. Помимо федеральных каналов, россияне интересуются региональными новостями и подписываются на темы, посвященные определенному городу, району, жилому комплексу.

«Тренд на омниканальность подхватили многие крупные бренды. Считается правилом хорошего тона предложить клиенту удобный способ общения: звонки, электронную почту, соцсети. Многие компании делают ставку на Telegram, это дает шанс охватить максимальный объем активной аудитории. В конце 2023 года мы в Calltouch провели исследование и выяснили: 65% россиян пользуются Telegram, 19,5% отдают предпочтение WhatsApp (на втором месте по популярности), почти 10% выбирают мессенджер Google, 5,5% граждан России указывают другие сервисы», — поделился Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch.

Основная аудитория мессенджера — активные люди, поэтому в контенте их привлекают польза и уникальность, по мнению 23% опрошенных. Что касается форматов, на первом месте у пользователей стали «кружки» (22%), инфокарточки, опросы (17%) и аудиосообщения в формате подкастов (15%). Последние отлично отражают запрос аудитории на аутентичный и живой контент. Например, лайф-фото вместо отретушированных или лонгриды с размышлениями на разные темы, а также длинные голосовые «заходят» именно пользователям Telegram.

Telegram считается более приватным мессенджером по сравнению с остальными. Именно поэтому от публикаций на этой площадке 21% респондентов ждут смыслов и личных тем. Сложный дизайн и красивый визуал отходят на второй план, уступая место содержанию. Среди молодой аудитории востребованы группы с информацией о скидках на маркетплейсах (18%), промокодах и розыгрышах (15%), контент о компьютерных играх и аниме (12%), а также бесплатная музыка для прослушивания (11%). Пользователи Telegram среднего возраста (30–50 лет) чаще всего подписываются на новостные каналы и вступают в тематические профессиональные сообщества.

В марте 2023 года ежедневная российская аудитория Telegram превысила 50 млн человек — этот показатель опережает количество пользователей YouTube в российском сегменте. За рекордные сроки данная площадка стала одним из главных каналов коммуникации с клиентами: компании создают в Telegram официальные новостные каналы и чаты для быстрого диалога с пользователями. Многие бренды внедряют чат-боты для круглосуточной поддержки, и это еще одно преимущество мессенджера. В Telegram боты выглядят наиболее нативно и позволяют клиентам выполнить простые операции или получить информацию, не переходя на другие сервисы.

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