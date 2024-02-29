Ростовские власти выдали жильцам рухнувшего дома по 10 тыс. руб. и предложили взять ипотеку

27 января в пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону обрушилась стена. Местная жительница Ольга, у которой в доме проживали родители и сестра с семьей, рассказала «Газете.Ru», что власти выплатили пострадавшим 10 тысяч руб. компенсации и заварили двери в здание — теперь люди не могут забрать оттуда свои вещи.

«Живут — громко сказано, они существуют. Родители то у нас, то у сестры. Сестра с детьми неподалеку комнату нашла, снимает. По 10 тысяч руб. выплата была, но это капля в море. Было собрание с [мэром города] Логвиненко, люди сказали ему все, что накипело. Результат не заставил себя долго ждать — к утру заварили двери дома, чтобы люди не смогли зайти, все подъезды. Девочке одной вынесли МЧС вещи, так сказать, по знакомству, через окно. Остальные такой возможности не имеют. Администрация сделала оценку жилья. Родители подают документы в суд с обжалованием, сделали независимую оценку жилья», — сказала она.

Женщина уточнила, что людям, у которых в собственности есть другая недвижимость, не было положено временное жилье. По ее словам, мэр предложил пострадавшим взять ипотеки для решения проблемы.

«Не факт, что весна придет, и их не попросят освободить [временное] жилье. Логвиненко сказал: «Берите ипотеки и живите». О чем может быть разговор?» — добавила она.

Вечером 27 января в пятиэтажном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушилась стена. Здание отключили от газа, из него эвакуировали 95 человек. Позже мэр города Алексей Логвиненко сообщил, что для жильцов обустроены пункты временного размещения. По словам Логвиненко, в 2020 году этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу. 28 января губернатор региона Василий Голубев сообщил, что один из подъездов аварийного дома обрушился. Глава Ростовской области добавил, что пострадавших в результате обрушения нет, так как жильцы были расселены накануне.

В свою очередь, жильцы аварийного дома рассказывали «Газете.Ru», что дом сильно просаживался, по ночам в нем были слышны скрипы, а на месте обрушения стены была большая трещина.

Ранее жильцы обрушившегося в центре Петербурга дома рассказали, что власти района тянули с ремонтом.