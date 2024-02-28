Стало известно, сколько россиян занимаются спортом

Больше половины — 64% — россиян в той или иной степени занимаются спортом. Среди них 19% делают это каждый день, 61% — два-три раза в неделю, 13% — раз в неделю, и 7% реже уделяют время спорту. Это показало совместное исследование Mediacom.Expert и Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также 86% россиян смотрят спортивные передачи по телевизору: 19% — постоянно, 45% — иногда, и 22% — крайне редко.

Что касается любимых видов спорта, 40% нравится смотреть соревнования по плаванию, 32% — футбол, 30% — фигурное катание. По 26% отметили волейбол, легкую атлетику, биатлон и бег на лыжах, 25% — хоккей. Предпочитают художественную гимнастику 23%, спортивную гимнастику — 21%, баскетбол — 18%.

Более трети (37%) россиян признались, что у них есть кумиры среди спортсменов, а 22% являются фанатами спортивных клубов.

В целом абсолютное большинство (87%) сограждан считают Россию спортивной державой.

Также были опрошены россияне, которые в течение последнего года приобретали спортивную одежду — 49%. Среди них 29% активно занимаются спортом, еще 57% — время от времени.

Большая часть опрошенных (42%) увлекаются фитнесом, 34% — плаванием, 29% — велосипедными прогулками. Четверть (24%) предпочитают силовые тренировки, 20% — йогу и пилатес, 19% — гимнастику, 17% — футбол. Также 15% занимаются бегом, 12% — настольным теннисом, и 11% — волейболом.

При этом многие покупают спортивную одежду не только для занятий спортом: 60% предпочитают такой стиль в повседневной жизни. 49% потребителей готовы переплачивать за любимые спортивные бренды.

Среди опрошенных потребителей спортивной одежды 74% относятся нейтрально к отсутствию известных иностранных брендов в торговых центрах, только 19% — негативно, и 7% — даже положительно.

Несмотря на закрытие брендовых магазинов, любимые спортивные марки можно приобрести в интернете: шопинг стремится в онлайн. Большинство (63%) респондентов приобретают спортивную одежду в интернет-магазинах, и 48% – на маркетплейсах. Кроме того, 6% покупают вещи на сайтах для перепродажи, а 2% пользуются услугами байера.

В то же время, многие выбирают традиционный офлайн-шопинг. Так, 46% опрошенных предпочитают покупать спортивную одежду в гипермаркетах спортивных товаров, 44% — в торговых центрах, и 17% — в дисконт-центрах. 68% респондентов нравятся отечественные бренды спортивной одежды.

Большинство (61%) опрошенных единовременно тратят на покупку спортивной одежды до 5 000 рублей, причем среди них 16% укладываются в сумму до 2 000 рублей. Более четверти (27%) от 5 000 до 10 000 рублей, 8% — от 10 000 до 15 000 рублей, и 4% — более 15 000 рублей.

Ранее эксперты зафиксировали рост спортивного рынка в России.