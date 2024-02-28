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В ТЦ Белгорода ответили на критику аниматора в костюме Супермена

В ТЦ Белгорода устроят месяц сказок после критики аниматора в костюме Супермена

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Shutterstock/FOTODOM

В ТЦ Белгорода «МегаГРИНН» посвятят март русским сказкам после критики появления на одном из мероприятий аниматора в костюме Супермена. Об этом рассказала РИА Новости директор ТЦ.

По словам женщины, в использовании западных образов нет ничего предосудительного, в то время как нарушение авторских прав при использовании образов из российских мультфильмов влечет крупные штрафы.

«По телевизору их тоже показывают — в кино, мультиках, в рекламе. Дети узнают этих героев, им с ними комфортно», — подчеркнула она.

Женщина заявила, что в будущем организаторов мероприятий не будут просить воздерживаться от использования западных образов, и призвала не смешивать политику и культуру.

Появление юноши в костюме Супермена счел неуместным один из посетителей, назвавший этого персонажа «натовским».

До этого россиянин донес на молодую учительницу из-за ее фото с мужем в день свадьбы на фоне храма.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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