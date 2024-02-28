Верховный суд Чечни отправил на пересмотр отказ выпустить Зарему Мусаеву по УДО

Верховный суд Чечни отменил постановление Шалинского суда об отказе условно-досрочно выпустить из колонии супругу бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Об этом «Газете.Ru» заявил ее адвокат Александр Савин.

«Сегодня Верховный Суд Чеченской Республики частично удовлетворил жалобу защиты Заремы Мусаевой. Материал по ходатайству адвоката об ее УДО направлен в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда. В самом освобождении Мусаевой по УДО защите было отказано, хотя защита считает этот довод также подлежащим удовлетворению. Мотивы, по которым суд частично удовлетворил жалобу защитника, пока неизвестны, поскольку в судебном заседании оглашаются вводная и резолютивная часть апелляционного определения», — сказал он.

По словам адвоката, на заседании представитель колонии заявил, что Мусаевой было допущено дисциплинарное нарушение в период обжалования решения об отказе в УДО. Однако Савин пояснил, что по закону взыскание не должно мешать освобождению его подзащитной.

«Не было сюрпризом то, что представитель исправительного учреждения заявил в судебном заседании о том, что Мусаевой в период обжалования судебного решения об отказе в УДО было допущено дисциплинарное нарушение — отсутствие бейджика. Защита была готова к этому и высказала свои доводы, основанные на законе — по мнению защиты, это взыскание никак не препятствует УДО Мусаевой. Будем готовиться к новому слушанию в Шалинском городском суде ЧР», — добавил он.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда в отставке Сайди Янгулбаева и мать чеченских правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В январе 2022 года женщину забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что действия чеченских полицейских, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с российским законодательством. По словам чиновника, Янгулбаевым «трижды отправляли повестку». Доставленная в Грозный Мусаева якобы напала на полицейского и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил женщине наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. Позже чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения. В том же месяце защита Мусаевой ходатайствовала перед судом о ее условно-досрочном освобождении.

После этого Сайди Янгулбаев с дочерью покинули Россию. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. Сыновья Мусаевой объявлены в федеральный розыск.

Ранее неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, прилетевших в Чечню на оглашение приговора Мусаевой.