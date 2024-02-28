Полиция задержала молодых людей, устроивших драку в московском метро

В Москве задержали троих молодых людей, устроивших драку в метро на станции «Баррикадная». Об этом сообщает »МВД Медиа».

Инцидент произошел в переходе между станциями Таганско-Краснопресненской линии. Между пассажирами произошел конфликт, который перерос в драку. Очевидцы произошедшего обратились в правоохранительные органы.

Полицейские прибыли на место и задержали троих нарушителей в возрасте от 20 до 25 лет. В отношении россиян составили административные протоколы. Суд назначил им наказание в виде штрафа.

До этого в Москве пьяный молодой человек зашел в вестибюль станции метро «Текстильщики» и разбил ногой стеклянную створку турникета.

Ранее московский экстремал проехал в метро, лежа на вагоне электропоезда.