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Пациентке, попавшей в больницу с болью в горле, ампутировали конечности

LADBible: американка попала в больницу с болью в горле и лишилась конечностей

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В США женщина попала в больницу с болью в горле и лишилась конечностей, пишет LADBible.

Шерри Муди из Техаса была в поездке со своим школьным классом, когда почувствовала себя плохо. У нее началось першение в горле, и она предположила, что простудилась. Однако через несколько дней ее состояние заметно ухудшилось: появилась температура и рвота.

Муж Шерри, Дэвид, видя состояние супруги, отвез ее в больницу. Уже в клинике, куда американка попала из-за больного горла, у нее начали отказывать органы. Муди ввели в медикаментозную кому и сообщили ее супругу, что начался сепсис.

«Я быстро понял, что дело плохо», — вспоминает Дэвид.

Врачи не были уверены, как Шерри заразилась инфекцией, но лекарства, которые она принимала до того, как ей стало плохо, могли способствовать этому. Через несколько недель после госпитализации пациентку доставили в операционную, где ей ампутировали ноги ниже колена, а затем руки ниже локтя, чтобы сохранить ей жизнь.

После этого американка прошла курс реабилитации и сейчас ждет протезирование.

«Я очень сильна морально», — прокомментировала Муди, добавив, что произошедшее с ней никак ее не сломило.

Ранее врачи в США удалили из носа пациента 150 живых насекомых.

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