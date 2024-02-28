Суд оштрафовал россиянина за преследование 19-летней официантки

Череповецкий городской суд Вологодской области обязал местного жителя выплатить компенсацию морального вреда за преследование работницы местного кафе. Об этом сообщает lenta.ru.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Череповецкий предприниматель переводил 22 420 рублей своему знакомому через систему быстрых платежей, когда ошибся цифрой в номере телефона и деньги ушли другому человеку. Мужчина смог частично найти данные девушки, которой могли уйти средства. Предприниматель с помощью соцсетей установил, что 19-летняя девушка работает в одном из городских кафе официанткой и пришел к ней на работу, где в грубой форме потребовал вернуть средства.

«Мужчина, которого я раньше никогда не видела, стал кричать на меня, причем использовал нецензурную лексику, и требовал деньги или домашний адрес. Я очень сильно испугалась, меня охватил ужас», — приводит СМИ слова потерпевшей из материалов дела.

Девушка спряталась от преследователя в туалете, но тот выломал дверь кабинки и продолжил требовать деньги. Администратор кафе остановила агрессора, после — вызвала «скорую» и полицию.

Девушка получила психическую травму, ей потребовалось длительное лечение, пришлось уволиться с работы. В апреле 2023 года бывшая работница кафе обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Суд после проведения психолого-психиатрической экспертизы, которая выявила у потерпевшей тревожно-депрессивное расстройство, не только удовлетворил иск девушки, но и повысил размер компенсации до 300 тыс. рублей.

По информации СМИ, 22 420 рублей мужчина ошибочно перевел не официантке, а ее сестре-близняшке. Девушка и ее мать накануне выиграли суд у автошколы за некачественное обучение и должны были получить средства за обучение в размере около 22 тыс. рублей.

Поэтому, получив от незнакомца сообщения с просьбой о возврате денег, приняли их за уловки мошенника. Когда ситуация прояснилась, мать сестер вернула предпринимателю всю сумму.

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