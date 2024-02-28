Россиянин добился компенсации за некачественную имплантацию зубов через суд

В Петербурге пациент стоматологической клиники отсудил 3 млн рублей за некачественную имплантацию зубов. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления судебных приставов.

Желающий установить импланты мужчина обратился в частную клинику. За полученную услугу он отдал 436 тыс. рублей, но затем был госпитализирован в онкологическое отделение с воспалением костной ткани. После затратного и болезненного лечения пациент обратился в суд, который постановил взыскать с клиники, сотрудники которой занимались установкой имплантов, 3 млн рублей.

Медицинское учреждение не спешило выполнять обязательства. Тогда судебный пристав начал исполнительное производство и предупредил представителей организации, что в случае неуплаты в срок ей придется заплатить еще 200 тыс. рублей.

«Последний аргумент подействовал на должника. Вскоре необходимая сумма поступила на депозитный счет районного отдела и в кратчайшие сроки была переведена пострадавшему», — отметили в пресс-службе ФССП.

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