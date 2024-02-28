Беспилотник упал во дворе школы в Ростове-на-Дону

Квадрокоптер без взрывчатки упал во дворе школы в Ростове-на-Дону. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили», — пишет Голубев.

По данным телеканала RT, преподаватели и ученики этой школы были немедленно эвакуированы. В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, территория школы была оцеплена.

До этого два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного с Украиной Кореневского района. Тем не менее пострадавших нет и обошлось без разрушений, отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.