Суд признал законным заочный арест экс-адвоката Фейгина за фейки об армии

Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-адвоката Марка Фейгина, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации о ВС России. Об этом сообщает РИА НовостиРИА Новости в суде.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты — без удовлетворения», — уточнили в судебной инстанции.

В конце января Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте юриста Марка Фейгина. Карточка дела появилась в картотеке судов. Отмечалось, что юрист проходит по статье 207 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В октябре 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило фигуранта в розыск.

Минувшей весной Минюст объявил «Съезд народных депутатов» нежелательной организацией. Среди его основателей и бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее продюсер и юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и журналист Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом) подали иски к Министерству юстиции России, потребовав снять с них статус иноагента.