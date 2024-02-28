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VK проведет лекторий и музыкальные концерты в рамках ВФМ-2024

VK проведет лекторий и музыкальные концерты в рамках ВФМ-2024 в «Сириусе»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

VK проведет лекторий и музыкальные концерты в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024). Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии выступят группа HammAli & Navai, Валя Карнавал, комик Нурлан Сабуров, DJ Федор Фомин, Катя Лель и другие исполнители. Кроме того, ожидается визит олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

ВФМ пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Лекторий VK Day, организованный в рамках марафона «Знание», состоится 4 марта. После лекций артисты подарят свои автографы поклонниками.

Кроме того, гости фестиваля смогут найти себе друзей или пару с помощью новых механик сервиса «VK Знакомства», которые опробуют на ВФМ.

Сервис VK Education при поддержке Университета «Сириус» проведет лекции с участием известных ученых и экспертов в сферах образования, технологий, медицины, науки и экологии.

Также гостям мероприятия в течение дня будут доступны открытые фитнес-тренировки и лекции про спорт и правильное питание.

Ранее стала известна спортивная программа Всемирного фестиваля молодежи.

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