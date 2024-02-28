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На перевале Дятлова спасли мужчину, пытавшегося там вылечиться от коронавируса

На перевале Дятлова спасли пытавшегося вылечиться там от коронавируса мужчину

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Ростех

Воздушная «скорая» Ростеха спасла на перевале Дятлова мужчину, который пытался там вылечиться от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал »Ростех».

Сообщается, что мужчина отправился на перевал Дятлова в Свердловской области, чтобы вылечиться от коронавируса в «магическом месте». Метод не сработал и россиянин почувствовал себя хуже.

Для эвакуации мужчины в воздух подняли медицинский вертолет. Информации о состоянии россиянина не поступало, прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого второклассника из Челябинска, который провалился в яму с кипятком и получил ожоги 45% покровов тела, бортом санавиации перевезли в больницу Нижнего Новгорода.

Ранее российские врачи спасли посиневшего младенца с приступом коклюша.

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