На перевале Дятлова спасли мужчину, пытавшегося там вылечиться от коронавируса

Воздушная «скорая» Ростеха спасла на перевале Дятлова мужчину, который пытался там вылечиться от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал »Ростех».

Сообщается, что мужчина отправился на перевал Дятлова в Свердловской области, чтобы вылечиться от коронавируса в «магическом месте». Метод не сработал и россиянин почувствовал себя хуже.

Для эвакуации мужчины в воздух подняли медицинский вертолет. Информации о состоянии россиянина не поступало, прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

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