Журналистка Катерина Гордеева* объявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой»

Журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) сообщила в Telegram-канале, что приняла решение о приостановке своего проекта на Youtube «Скажи Гордеевой».

Она объяснила это тем, что сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете рекламы у иноагентов. Гордеева пояснила, что ее команда продает рекламные интеграции и снимает на эти деньги фильмы и интервью, но теперь не сможет работать как прежде.

По ее словам, еще до принятия этого закона «анонимные доброжелатели» активно запугивали ее рекламодателей.

Журналистка отметила, что у проекта есть отснятые выпуски и те, которые еще снимаются.

«Есть такие, на переговоры о которых ушло слишком много времени и сил, чтобы их отменять. Будем публиковать все снятое по мере сил и возможностей», — добавила она.

В данный момент у канала «Скажи Гордеевой» 1,64 млн подписчиков.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внес Гордееву в реестр физических лиц иностранных агентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.