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В Кузбассе мужчина напал на мальчика в подъезде и украл у него телефон

В Новокузнецке рецидивист напал на 8-летнего мальчика в подъезде и украл телефон

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В Новокузнецке 43-летнего мужчину подозревают в грабеже с применением насилия, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, 27 февраля подозреваемый, ранее судимый за имущественные преступления, зашел за восьмилетним мальчиком в подъезд дома на улице Транспортной и забрал у ребенка смартфон стоимостью 8 тысяч рублей. Похищенный гаджет мужчина сдал в ломбард. Мальчик рассказал о нападении отцу, после чего тот обратился в полицию.

Установить личность подозреваемого помогла установленная в подъезде камера. Кадры с места преступления опубликовали «Вести Кузбасс». Мужчину задержали, сейчас правоохранители решают вопрос о предъявлении ему обвинения.

Ранее в Приморье группа подростков жестоко избила сверстника в подъезде.

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