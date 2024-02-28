Шойгу выразил соболезнования родным экс-премьера СССР Рыжкова

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Шойгу назвал Рыжкова незаурядным человеком и выдающимся политиком. Министр отметил, что экс-премьер были истинным патриотом и своим усердным трудом, а также внимательным отношением к людям снискал себе заслуженный авторитет и безграничное уважение. По его словам, многолетняя работа Рыжкова в органах государственной власти и вклад в социально-экономическое развитие страны поистине неоценимы.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным, близким и друзьям Николая Ивановича», — заклеил Шойгу.

Рыжков был последним председателем совета министров СССР. После в 1995-2003 годах Рыжков был депутатом Госдумы, а следующие 20 лет представлял в Совете Федерации Белгородскую область. В 2023 году он сложил свои полномочия. О смерти Рыжкова сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

До этого в московской больнице скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Ранее Путин приехал проститься с председателем ВС РФ Лебедевым в Дом Союзов.