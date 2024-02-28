В Симферополе арестовали подозреваемого в сборе данных о Росгвардии

Подозреваемого в сборе сведений о подразделениях Росгвардии в зоне военной операции арестовали на два месяца в Симферополе. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии на территории проведения спецоперации.

В спецслужбе заявили, что эти сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.

Задержанный, по информации ФСБ, пересылал информацию о маршрутах перемещения российских военных и технике украинской разведке через интернет-мессенджеры.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

21 февраля ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Лобне.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.