В Совфеде решили заняться организацией прощания с экс-премьером СССР Рыжковым

С датой и местом прощания с бывшим премьером СССР и экс-сенатором Николаем Рыжковым пока не определились. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он также отметил, что верхняя палата парламента займется организацией прощания с политиком.

Рыжков умер на 95-м году жизни. Он был последним председателем совета министров СССР (его преемник Валентин Павлов уже был премьер-министром СССР). В 1995-2003 годах Рыжков был депутатом Госдумы, а следующие 20 лет представлял в Совете Федерации Белгородскую область. В 2023 году он сложил свои полномочия.

До этого в московской больнице умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда РФ. Причина трагедии — онкология.

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