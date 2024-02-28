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В Москве попытались ограбить и изнасиловали пришедшего на свидание 17-летнего студента

В Москве грабители изнасиловали 17-летнего студента, пришедшего на свидание

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Shutterstock

В Москве мужчины изнасиловали 17-летнего юношу, который встретился с девушкой из чат-бота. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На днях молодой человек познакомился в чат-боте «Дайвинчик» с девушкой, которая представилась Лерой. В тот же вечер пара договорилась о встрече у станции метро «Физтех», и новая знакомая позвала студента к себе домой. Когда они зашли в подъезд, Лера заявила, что забыла ключи. В этот же момент кто-то ударил пострадавшего по голове.

Нападавший заявил, что хочет отомстить за своего друга, с девушкой которого якобы встретился юноша. Затем злоумышленник посадил его в машину и увез в лесопарковую зону. Там к мужчине присоединился еще один неизвестный, вдвоем они отобрали у жертвы телефон и потребовали отдать им все наличные. При себе у студента было только 100 рублей, и незнакомцы заставили встать его на колени. Один из них стал насиловать потерпевшего, а другой снимать происходящее на камеру.

Делом заинтересовался СК. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых — двух мужчин азиатской внешности и девушку в возрасте 15-16 лет.

Ранее мужчина пришел на свидание к 16-летней девушке и был ограблен компанией подростков.

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